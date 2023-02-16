Психолог объяснила, как рассказать ребенку об уходе отца из семьи Психолог Макухина призвала не обманывать ребенка, говоря об уходе отца из семьи

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Матерям не следует обманывать детей, рассказывая им об уходе отца из семьи, ребенок рано или поздно все равно узнает правду, посоветовала клинический психолог Мария Макухина. В разговоре с «Газетой.Ru» она объяснила, что ребенок через время поймет, что истории об отце, улетевшем в космос или уехавшем исследовать Антарктиду, — ложь, и перестанет доверять матери.

Не стоит придумывать, что папа улетел в космос или уехал покорять Антарктиду. Некоторые мамы говорят, что никакого папы вообще не было, просто она сама «захотела родить ребеночка и родила». Такая ложь раскрывается очень быстро, когда ребенок начинает понимать, как устроен мир. Тогда же подрывается и доверие, маме приходится объяснять, почему она соврала, — отметила специалист.

Макухина рекомендует объяснять все доступным языком в зависимости от возраста. С пяти лет уже можно говорить ребенку, что родители просто разлюбили друг друга и что такое бывает во взрослой жизни. При этом психолог советует матерям не ругать и не хвалить бывшего мужа, чтобы у детей мог сформироваться позитивный образ отца.

Не надо сообщать ребенку подробности развода, говорить, что «папа — плохой человек, бросил нас и нашел себе другую семью». Маме стоит занять нейтральную безоценочную позицию: не расхваливать отца и не ругать его, выливая на ребенка свои негативные чувства. У ребенка в голове должен сформироваться позитивный образ отца, — рассказала специалист.

По словам психолога, нельзя говорить ребенку, что он виноват в разводе, это может негативно повлиять на психику. Если отец отказывается общаться, нужно выразить ребенку поддержку и объяснить, что иногда люди совершают подобные ошибки, забывая про близких. Не нужно пытаться найти причину, матери достаточно сказать, что она не знает, почему так происходит. Специалист также предупредила, что подростки часто хотят найти своих отцов и им не надо мешать в этом.

Не препятствуйте этому, даже если вы знаете, что ребенок может столкнуться с негативом и безразличием отца. Позвольте ребенку прожить это, будьте на его стороне и поддерживайте его. Мы никогда точно не знаем, как сложится жизнь, и, возможно, подростку действительно удастся наладить контакт с отцом, — заключила Макухина.

Детский психолог Наталья Наумова ранее предупредила, что детские страхи и фобии могут передаваться ребенку от родителей. По словам специалиста, при детях лучше избегать разговоров на тревожные темы, не скандалить и не драться, так как подобное поведение вызывает у ребенка страх.