Психолог рассказала о влиянии родителей на детские фобии Психолог Наумова: ругань и драки в семье влияют на фобии детей

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Некоторые детские страхи и фобии могут передаваться ребенку от родителей, а чтобы избежать подобной ситуации, на детей нельзя транслировать собственную тревогу, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, при детях лучше избегать разговоров на тревожные темы, не скандалить и не драться, так как подобное поведение вызывает у ребенка страх.

Часто ребенок не чувствует, что о нем позаботятся и что за него могут не заступиться. Например, на детской площадке при конфликте с другим ребенком ему говорят «сам разбирайся». С одной стороны, это учит самостоятельности, но ребенку необходима помощь и поддержка в раннем возрасте, чтобы научиться справляться с жизненными трудностями, — сказала Наумова.

Психолог отметила, что основные детские страхи, такие как боязнь темноты, высоты и смерти, формируются из-за неокрепшей психики ребенка. Детям важно иметь доверительные отношения с родителями, чтобы он мог не бояться задать им вопросы. В этом случае страхи не перерастут в фобии.

Родителям важно самим не запугивать ребенка, не передавать собственную тревогу. Также, когда ребенок читает сказки, он может испугаться каких-то персонажей и перенести это на свою жизнь, поэтому родителям важно обсуждать их с детьми, чтобы помочь справиться со страхом, — отметила Наумова.

Если не удается помочь ребенку справиться со страхами и фобиями, нужно обратиться к детскому психологу. Как правило, два-три приема помогут избавиться от этих проблем, подытожила Наумова.

Ранее психолог Евгения Пименова назвала ссоры, побои и разочарование в числе главных причин разводов. По ее словам, также причинами расставания могут стать разочарование в партнере, отказ брать на себя ответственность за проблемы и разные взгляды на будущее семьи и цель брака.