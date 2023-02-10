Россиян призвали не орать и не бить друг друга во избежание разводов Психолог Пименова назвала ссоры, побои и разочарование в числе главных причин разводов

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Ложь и обман, вредные привычки, насилие и ссоры чаще всего являются причинами разводов, сообщила NEWS.ru психолог Евгения Пименова. По ее словам, также причинами расставания могут стать разочарование в партнере, отказ брать на себя ответственность за проблемы и разные взгляды на будущее семьи и цель брака.

Все тайное становится явным, и тогда подрыва доверия не избежать, а вернуть тяжело. Даже если обман так и не вскроется, врущий партнер испытывает постоянный страх, а второй, не зная про обман, чует, что что-то не так, и также начинает нервничать, — пояснила Пименова.

Также одной из причин развода могут стать ссоры и скандалы, тщетные попытки бросить курить, употреблять алкоголь и наркотики, участвовать в азартных играх, а также отказ от таких попыток. В случае же с побоями очевидно, что отношения надо завершать, тогда как распознать постоянные манипуляции, шантаж, высмеивание, оскорбления и угрозы намного сложнее.

В случае разочарования в партнере в бытовой и интимной сферах все в нем начинает раздражать и злить, а в некоторых случаях пропадает уважение. Расхождения также возможны в случае разных взглядов на семью и брак.

Не все хотят детей, для кого-то карьера на первом месте. Не каждый захочет переезжать в другой город или страну, постоянно путешествовать, — уточнила психолог.

Психолог Елена Богатова ранее призвала разводиться в случае деструктивных отношений. Одной из самых частых ситуаций, когда сохранять брак не стоит, становится абьюз со стороны одного из супругов. В таком случае эксперт порекомендовала в первую очередь думать о собственной безопасности, а не о спасении семьи.