Психолог объяснила, как распознать нездоровую зависимость от автомобиля

Психолог Ликунова: зависимость от машины может проявляться в виде тревожности

Зависимость от автомобиля нередко проявляется в виде тревожности — без машины человек может ощущать свою уязвимость перед внешним миром, объяснила психолог Варвара Ликунова. По ее словам, которые приводит Lenta.ru, люди с такой проблемой садятся за руль даже в ситуациях, когда проще и удобнее дойти пешком.

Первый признак — стресс при мысли, что машина сломалась, нет парковки или придется ехать на общественном транспорте. Второй — привычка садиться за руль даже ради короткой дистанции, когда пешком действительно быстрее. Третий — ощущение уязвимости без автомобиля, будто только за рулем вы в безопасности и контролируете ситуацию. Машина превращается в «щит» от внешнего мира. За рулем проще переносить пробки, плохую погоду, всеобщий хаос и даже других людей, — отметила Ликунова.

По ее мнению, на формирование зависимости от автомобиля влияют сразу несколько факторов. Первый — социальный: машина воспринимается как символ свободы, независимости и статуса. Не менее важен и биологический аспект. Мозг запоминает удовольствие от скорости, музыки в салоне и ощущения контроля. Кроме того, машина поддерживает самооценку многих водителей. Так что ее временное отсутствие может вызывать чувство неполноценности.

Ранее психолог Екатерина Михайлова заявила, что во избежание зависимости от нейросетей важно после общения с ИИ «заземлиться» и вернуться в реальность. Она посоветовала выпить воды, восстановить дыхание и заняться физической нагрузкой.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин по видеосвязи откроет Азербайджанский театр в Дербенте после ремонта
ВС РФ за неделю нанесли пять групповых ударов по военным объектам Украины
Россиянам объяснили, о чем могут сигнализировать резкие изменения в почерке
Известный агент поздравил Овечкина с очередным хет-триком в НХЛ
Армия России освободила сразу четыре населенных пункта
Бариста пытался отравить российских военных и поплатился
Синоптик ответил, можно ли сейчас спрогнозировать начало купального сезона
Криминалист назвал основную причину пропажи россиянок за границей
Звезда «Кухни» решила развестись с мужем
Крупное водохранилище обмелело и завоняло под Киевом
Названа важная деталь атаки на Русский дом в Праге
Эксперты предупредили о глобальном голоде из-за конфликта вокруг Ирана
В Госдуме ответили, что станет реальным стимулом для повышения рождаемости
Солдат ВСУ перекинули в Сумщину вместо Ближнего востока
Уничтожение израильского танк Merkava FPV-дроном «Хезболлы» попало на видео
Определен победитель второй практики Гран-при Японии
КСИР раскрыл, откуда жителям Ближнего Востока лучше бежать
Депутат оценил идею законодательно закрепить поддержку паломничества
Подростка отправили в колонию после кровавой новогодней елки в школе
Главу российской спортивной организации заподозрили в экстремизме
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

