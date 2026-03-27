Психолог объяснила, как распознать нездоровую зависимость от автомобиля

Зависимость от автомобиля нередко проявляется в виде тревожности — без машины человек может ощущать свою уязвимость перед внешним миром, объяснила психолог Варвара Ликунова. По ее словам, которые приводит Lenta.ru, люди с такой проблемой садятся за руль даже в ситуациях, когда проще и удобнее дойти пешком.

Первый признак — стресс при мысли, что машина сломалась, нет парковки или придется ехать на общественном транспорте. Второй — привычка садиться за руль даже ради короткой дистанции, когда пешком действительно быстрее. Третий — ощущение уязвимости без автомобиля, будто только за рулем вы в безопасности и контролируете ситуацию. Машина превращается в «щит» от внешнего мира. За рулем проще переносить пробки, плохую погоду, всеобщий хаос и даже других людей, — отметила Ликунова.

По ее мнению, на формирование зависимости от автомобиля влияют сразу несколько факторов. Первый — социальный: машина воспринимается как символ свободы, независимости и статуса. Не менее важен и биологический аспект. Мозг запоминает удовольствие от скорости, музыки в салоне и ощущения контроля. Кроме того, машина поддерживает самооценку многих водителей. Так что ее временное отсутствие может вызывать чувство неполноценности.

