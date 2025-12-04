Психолог объяснила, как остановить истерику ребенка из-за блокировки Roblox Психолог Макарова посоветовала объяснить детям, что на запрет Roblox не повлиять

Если у подростка произошла истерика из-за блокировки в России популярной игры Roblox, необходимо объяснить ему, что бывают ситуации, когда нельзя ничего сделать, посоветовала в беседе с NEWS.ru детский психолог Кира Макарова. По ее мнению, можно провести аналогию с дождем — явлением природы, на которое человек не способен повлиять.

Ребенку нужно просто объяснить, что это зависит не от родителей, не от него. И никаких рычагов никто из вас не имеет, — объяснила психолог.

Макарова добавила, что подростки устраивают истерики, чтобы получить желаемое. В случае с блокировкой игры родитель должен оставаться спокойным и не брать вину за произошедшее на себя. По ее словам, с ребенком необходимо говорить прямо и честно.

3 декабря Роскомнадзор ограничил доступ к сервису Roblox. Причиной стала публикация материалов, связанных с пропагандой экстремизма, терроризма и призывами к насилию. Кроме того, регулятор выявил на платформе контент с ЛГБТ-тематикой (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).