Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 18:30

Психолог объяснила, как остановить истерику ребенка из-за блокировки Roblox

Психолог Макарова посоветовала объяснить детям, что на запрет Roblox не повлиять

Roblox Roblox Фото: NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если у подростка произошла истерика из-за блокировки в России популярной игры Roblox, необходимо объяснить ему, что бывают ситуации, когда нельзя ничего сделать, посоветовала в беседе с NEWS.ru детский психолог Кира Макарова. По ее мнению, можно провести аналогию с дождем — явлением природы, на которое человек не способен повлиять.

Ребенку нужно просто объяснить, что это зависит не от родителей, не от него. И никаких рычагов никто из вас не имеет, — объяснила психолог.

Макарова добавила, что подростки устраивают истерики, чтобы получить желаемое. В случае с блокировкой игры родитель должен оставаться спокойным и не брать вину за произошедшее на себя. По ее словам, с ребенком необходимо говорить прямо и честно.

3 декабря Роскомнадзор ограничил доступ к сервису Roblox. Причиной стала публикация материалов, связанных с пропагандой экстремизма, терроризма и призывами к насилию. Кроме того, регулятор выявил на платформе контент с ЛГБТ-тематикой (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Roblox
блокировки
игры
психологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Повар «догнал» трубой агрессивного кавалера незнакомки и попал за решетку
Командира ВСУ осудили за сбитый самолет с пленными украинцами
Россияне не смогут просто так попасть в Грузию с нового года
Названа дата рассмотрения спора о квартире Долиной в Верховном суде
«Не могла иначе»: Путин ответил на вопрос индийских журналистов о Крыме
Появились фото квартиры покойной экс-супруги Ефремова
В России официально заблокировали Snapchat
Посол России Андрей Келин вызван в Форин-офис
Стало известно, был ли долг по ЖКУ у умершей экс-жены Ефремова
Друг главы рехаба Антонова предположил, что его оклеветали
На Западе «слили» содержание переговоров Зеленского с лидерами ЕС
Эксперт раскрыл цель призыва Макрона прекратить удары по энергетике Украины
Пирожки из слоеного теста с яблоками: быстрый и вкусный рецепт
«Ничего не изменится»: военэксперт о массовом дезертирстве в ВСУ
Озабоченный подросток «проводил» девочку к бабушке и попал под статью УК РФ
Путин раскрыл желание России в отношении конфликта на Украине
Готовлю за 15 минут: тарталетки с печенью трески и огурцом!
Медведев рассказал о стараниях ОПК ради победы на СВО
У актера из «Питер FM» парализовало сына
Путин раскрыл правду об отношении американских компаний к России
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.