09 февраля 2026 в 14:04

Психолог объяснила, как общаться со взрослыми детьми

Психолог Солопанова: со взрослыми детьми нужно общаться на равных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Со взрослыми детьми нужно общаться на равных, рассказала «МК в Калининграде» практикующий клинический психолог Ксения Солопанова. Она отметила, что затянувшаяся опека может привести к напряжению в отношениях.

Какие вопросы стоит начать обсуждать? Те, что касаются взрослой жизни: финансы и долги, планы по жилью, отношения с партнером, распределение обязанностей и возможную помощь в кризисах. Главное помнить, что этот переход не лишает родительской любви, — рассказала Солопанова.

Психолог подчеркнула, что родительская поддержка должна превратиться в сотрудничество. Она посоветовала не навязывать взрослым детям готовые решения и давать советы только по запросу.

Ранее клинический психолог Марианна Абравитова рассказала, что невестка может настраивать мужа против родителей из-за ревности. Она отметила, что такие девушки стремятся все контролировать и боятся чужого влияния.

психологи
дети
родители
общение
