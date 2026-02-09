Психолог объяснила, как общаться со взрослыми детьми Психолог Солопанова: со взрослыми детьми нужно общаться на равных

Со взрослыми детьми нужно общаться на равных, рассказала «МК в Калининграде» практикующий клинический психолог Ксения Солопанова. Она отметила, что затянувшаяся опека может привести к напряжению в отношениях.

Какие вопросы стоит начать обсуждать? Те, что касаются взрослой жизни: финансы и долги, планы по жилью, отношения с партнером, распределение обязанностей и возможную помощь в кризисах. Главное помнить, что этот переход не лишает родительской любви, — рассказала Солопанова.

Психолог подчеркнула, что родительская поддержка должна превратиться в сотрудничество. Она посоветовала не навязывать взрослым детям готовые решения и давать советы только по запросу.

