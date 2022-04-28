Психолог объяснила, как избежать синдрома отложенной жизни Психолог Кирьянова посоветовала россиянам обозначить жизненные приоритеты

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Чтобы избежать синдрома отложенной жизни, при котором человек страдает от нереализованных желаний, стоит обозначить себе приоритеты и следовать им, считает психолог Анна Кирьянова. Она подчеркнула, что людям не стоит «хвататься за всё подряд», чтобы наверстать упущенные возможности, пишет Pravda.Ru.

Прежде чем жаловаться на синдром отложенной жизни, нужно реально оценить свои возможности. Иначе люди начинают хватать кредиты, руководствуясь страхом: сейчас я не куплю себе вот это, а потом буду жалеть, — предупредила Кирьянова.

Она считает, что каждому человеку нужны «высшие ценности»: например, забота о ком-то, верность близкому человеку или работа, которая приносит пользу обществу. Психолог посоветовала не жалеть о несовершённых спонтанных поступках. По словам Кирьяновой, люди работают не потому, что они «глупые», а потому, что им надо вести достойную жизнь и быть полезными членами общества.

Ранее психолог Ольга Батуева заявила, что с синдромом самозванца не надо бороться, с ним нужно подружиться. Она объяснила, что обычно подобным страдают люди, которые не научились присваивать свои же достижения и заслуги, так как им всё время кажется, что это всё произошло случайно или благодаря удаче.