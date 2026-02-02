Психолог объяснила, как избежать ненависти старших детей к младшим в семье

Чтобы избежать конфликта между старшими и младшими детьми в семье, родителям нужно каждому уделять достаточно времени, заявила NEWS.ru детский психолог Сусанна Баринова. Она отметила, что в таком случае дети не будут чувствовать себя покинутыми.

Как правило, старшие дети становятся взрослыми, как только в семье появляется младший ребенок. И даже если ребенку два года, он в глазах родителей уже взрослый. Самая частая боль старших детей: «У меня было все, пока он/она не родился/ась, а теперь у меня половину всего забрали». Пережить это и принять в детском возрасте тяжело, — добавила Баринова.

Поэтому, чтобы у старшего не взращивать ненависть к младшему ребенку, необходимо уделять ему достаточно времени, чтобы он не чувствовал себя покинутым, посоветовала психолог. Это непросто с появлением малыша, но лучше отложить домашние дела и заботы или попросить родных проводить время с младшим, чтобы вы могли побыть наедине со старшим ребенком и напитать его своей любовью, подытожила Баринова.

