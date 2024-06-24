Психолог объяснила, чем опасны люди с СДВГ на дорогах Психолог Соловьева: водители с СДВГ агрессивнее реагируют на внештатные ситуации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди, страдающие синдромом дефицита внимания и гиперактивности, могут представлять опасность для себя и других при управлении транспортным средством, заявила в беседе с «Говорит Москва» психолог Елена Соловьева. По ее словам, из-за импульсивного поведения они агрессивнее реагируют на внештатные ситуации.

Системы торможения у людей с СДВГ не существует. Плюс синдром дефицита внимания и гиперактивности, а там поставь знак равно — высокая степень агрессивности. Человек может себя не очень адекватно начать вести в определенных обстоятельствах, например, на дороге. Они могут рассеивать внимание, — сказала Соловьева.

По ее словам, такие водители могут подрезать других автомобилистов, внезапно останавливаться, пытаться выяснить отношения с, как им кажется, обидчиком. При этом они способны осознать, что их агрессивное поведение может спровоцировать трагедию.

Специалист отметила, что в настоящее время людям с синдромом дефицита внимания выдают права, так как СЖВГ не считается психиатрическим заболеванием. По ее словам, это нейропсихологическое заболевание, которое провоцирует у больного непослушность, расторможенность и крикливость.

Ранее психолог Елена Волкова рассказала, что исследователи называют экраны смартфонов «электронным кокаином», потому что при их использовании у людей выделяется большое количество дофамина — гормона удовольствия. По ее словам, этот эффект и становится причиной того, что у многих возникает сильная зависимость от гаджетов.