Психолог объяснил, когда может наступить кризис среднего возраста Психолог Решетов: кризис среднего возраста обычно возникает между 28 и 55 годами

Кризис среднего возраста, как правило, наступает в период между 28 и 55 годами, заявил Lenta.ru психолог Павел Решетов. При этом, по его мнению, четкие границы этого до сих пор не обозначены.

Сейчас нет четкого обозначения возрастных границ кризиса среднего возраста. Одни авторы называют возраст от 35 до 45 лет. Другие передвигают рамки на возраст 30–50 лет. В одной из работ встречал мнение, что время этого кризиса — между 28 и 55 годами, — высказался Решетов.

Он уточнил, что чаще всего человек сталкивается с этим состоянием в период условной середины жизни. Это, по его словам, может быть возраст от 35 до 45 лет.

