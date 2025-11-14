Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 13:00

Психолог объяснил, когда может наступить кризис среднего возраста

Психолог Решетов: кризис среднего возраста обычно возникает между 28 и 55 годами

Кризис среднего возраста, как правило, наступает в период между 28 и 55 годами, заявил Lenta.ru психолог Павел Решетов. При этом, по его мнению, четкие границы этого до сих пор не обозначены.

Сейчас нет четкого обозначения возрастных границ кризиса среднего возраста. Одни авторы называют возраст от 35 до 45 лет. Другие передвигают рамки на возраст 30–50 лет. В одной из работ встречал мнение, что время этого кризиса — между 28 и 55 годами, — высказался Решетов.

Он уточнил, что чаще всего человек сталкивается с этим состоянием в период условной середины жизни. Это, по его словам, может быть возраст от 35 до 45 лет.

Ранее психолог Милана Орехова заявила, что внезапно возникающая усталость и нежелание общаться часто связаны с перегрузкой нервной системы. По ее словам, подобное состояние является сигналом организма о необходимости пересмотреть режим и не всегда объясняется лишь сезонными изменениями.

