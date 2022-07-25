Психолог назвал три простых шага для избавления от стресса Психолог Ланг: от стресса избавит режим дня, спорт и отсутствие плохих новостей

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Стресс — это состояние напряжения всего организма, которое представляет угрозу человеку. Психолог Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» предложил прежде всего дистанцироваться от его причины. Преодолеть стресс также помогут три простых шага: правильный режим дня, занятия спортом и отсутствие плохих новостей, отметил специалист.

Безусловно, каждый человек должен использовать свои способы, чтобы справиться со стрессом. Потому что те причины, по которым он возник, являются важнейшим пунктом в ситуации, когда нужно делать что-то, что поможет проблему преодолеть, — рассказал специалист.

Психолог выделил всего три простых в исполнении шага, которые помогут эффективно справиться со стрессом: спланировать режим дня, не забывая про время на отдых, и включить в свое расписание занятия спортом. Он также рекомендовал постараться абстрагироваться от плохих новостей, в частности меньше вникать в проблемы других людей. Стоит сместить фокус с негативного на позитивное, сосредоточиться на собственной жизни.

Если главным стресс-фактором является работа, то Ланг предлагает отвлекаться от нее в быту. Например, проводить время с семьей и друзьями. При этом не стоит обсуждать рабочие проблемы дома — это усугубляет стрессовое состояние.

Психолог Эльвира Наумова ранее посоветовала для борьбы с тревожностью воспользоваться специальной практикой и сосредоточиться на своем дыхании. По ее словам, в борьбе с таким состоянием также может помочь успокаивающая музыка, например мелодии Моцарта.