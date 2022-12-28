Психолог назвал способ скрасить празднование Нового года на работе Психолог Идзиковский посоветовал работающим в Новый год помнить о повышенной зарплате

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Чтобы скрасить празднование Нового года во время работы, следует помнить о том, что работа в праздники подразумевает дополнительные выплаты, рассказал «Радио 1» психолог Евгений Идзиковский. Эксперт призвал поддержать себя мыслью о том, что заработанные в праздник деньги можно будет направить на реализацию собственных планов. Также он порекомендовал поднять себе настроение мыслями о том, как и с кем провести оставшиеся дни новогодних выходных.

Подумайте, как и с кем проводить все новогодние праздники. Можно встретиться с теми, с кем вы давно собирались увидеться, но никак времени не хватало. В течение рабочего года встреча уже может не состояться, — подчеркнул Идзиковский.

Психолог также предложил работающим в Новый год подумать о том, как сделать следующий год веселее и насыщеннее. Он отметил, что праздники являются лучшим временем для переосмысления своей деятельности.

В Роструде ранее сообщили, что при работе в праздничные дни с 1 по 8 января россиянам гарантируется повышенная оплата труда. На двойную ставку могут рассчитывать работники, получающие оклад, сдельщики, сотрудники, чей труд оплачивается по тарифам. По желанию человека за работу в нерабочий праздничный день ему может быть предоставлен другой день отдыха.