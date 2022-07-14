Психолог назвал признаки, по которым можно вычислить мужскую измену Психолог Шахов назвал признаки, по которым можно вычислить мужскую измену

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Если мужчина скрывает свою переписку, некоторые контакты или уходит говорить по телефону в другую комнату, то вполне вероятно, что он либо уже изменил, либо готовится к измене, заявил психолог Александр Шахов в разговоре с РИАМО. Он также порекомендовал девушкам обратить внимание, если их партнер стал больше времени проводить с друзьями или на работе.

Одним из признаков также можно посчитать отсутствие сильного физического притяжения, эмоциональной близости и возникновение скуки в отношениях. В случае если мужчина решает проводить больше времени с друзьями или на работе, необходимо обратить внимание на такие тревожные «звоночки», — отметил Шахов.

Более того, еще одним поводом для беспокойства может стать акцент мужчины на его внешности. Психолог пояснил: если человек решил обновить свой гардероб или записался в зал, то стоит задуматься о наличии любовницы. Шахов посоветовал девушкам в таком случае задавать наводящие вопросы о причинах задержки на работе. Он считает, что мужчину могут выдать невербальные знаки, такие как подергивание глаз или видимое раздражение.

Ранее психолог Татьяна Журавлева посоветовала парам, переживающим кризис в отношениях, почаще расспрашивать партнера о происходящем в его жизни, а также заниматься «ярким сексом» для разжигания страсти. Эксперт добавила, что взаимный интерес в паре со временем может угаснуть, но его вполне реально реанимировать.