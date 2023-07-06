Психолог назвал правила успешного курортного романа Психолог Самсон: курортный роман не должен стать душевной травмой

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По данным статистики, примерно четыре россиянина из десяти заводят романтические отношения на отдыхе, при этом не более 5% пар продолжают отношения после отпуска, рассказал в беседе с «Пятым каналом» провокативный и клинический психолог и коуч Виталий Самсон. По его словам, история курортной любви, может перерасти в настоящие сильные чувства после испытания бытом и трудностями, а для того, чтобы роман на отдыхе стал удачным, существует ряд правил.

Партнерам необходимо прочно укрепить эмоциональную физическую связь, а она образуется только лишь путем совместно прожитых эмоций, проживаний кризисов, стагнации в бытовой среде и постепенного выравнивания психологического фона обоих полов, — подчеркнул специалист.

Но даже если счастливого продолжения не случилось, пусть от любовного приключения останутся хорошие воспоминания. Для этого, по словам психолога, существует ряд правил. Во-первых, надо внимательно присмотреться к потенциальному избраннику, и если он предлагает что-либо неприемлемое для вас, роман лучше прекратить, не начиная. Во-вторых, важно позаботиться о контрацептивах.

Никакой интимной близости без средств защиты. Иначе вместе с прекрасными воспоминаниями можно привезти с собой букет инфекций, — призвал эксперт.

Также, по его словам, не стоит отправляться с новым возлюбленным в незнакомые места, как бы он ни был настойчив. При намерении уступить подобным уговорам нужно предупредить об этом знакомых или сотрудников отеля. Кроме того, не стоит рассказывать спутнику о своих бытовых проблемах — их хватает у каждого, и мало кому захочется на отдыхе выслушивать чужие.

И главное — не нужно относиться к курортному роману всерьез, подчеркнул Виталий Самсон. Пришло время прощаться — надо сделать это легко, без слез и затяжных объятий. Душевная травма — не то, за чем человек едет на курорт. Можно добавить друг друга в соцсетях, не обмениваясь при этом другими личными данными.

Ранее власти Анапы после появления видео с переполненными пляжами заявили, что мест достаточно, большое количество людей скапливается только в центральных зонах отдыха. Между тем, в Сети распространились видеозаписи, на которых показаны забитые туристами пляжи города.