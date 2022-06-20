Психолог назвал основные причины ревности в отношениях Психолог Шахов: низкая самооценка может быть причиной ревности в отношениях

Фото: shutterstock

Среди основных причин ревности в отношениях можно выделить низкую самооценку одного из партнеров или негативный опыт прошлого, считает психолог Александр Шахов. Он уточнил, что нередко люди ревнуют из зависти и чувства разочарования в себе, пишет РИАМО.

Если в личном опыте человека уже был эпизод измены, неверности, потери отношений, то совершенно естественно, что боль из прошлого будет проецироваться на будущее: «Обжегшись на молоке, дуем и на воду». Здесь ревность проявляется в форме тревоги за будущее, а гнев направляется на партнера как на возможную угрозу этому будущему, — пояснил Шахов.

Также человек может ревновать в случае, когда будучи ребенком родители к нему холодно относились или избегали общения с ним. Шахов отметил, что в такой ситуации не всегда виноваты старшие родственники. Например, если младший брат заболел и больше внимания уделяют ему, то старший может переживать травму отвергнутого ребенка.

Тревожный тип всегда требует избыточной, постоянной близости от партнера, пытаясь компенсировать недостаток ее в детстве. И превращается в назойливого прилипалу, которого «слишком много», — рассказал психолог.

Ранее Шахов рассказал, что в созависимых отношениях один из партнеров выступает в роли манипулятора, а второй — в роли жертвы, при этом последний зацикливается на своем мучителе и постоянно думает, как бы ему угодить. Еще одним признаком является растворение: жертва «теряет себя», не видит смысла в жизни, сбивается с цели и теряет ориентир.