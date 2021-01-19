Психолог назвал минимальный возраст женщин для брака

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Женщине перед вступлением в брак важно обрести психологическую зрелость, или «взрослость». Наличие составляющих её качеств позволит построить с мужчиной нормальные партнёрские отношения. Об этом NEWS.ru рассказал кандидат психологических наук, доцент факультета психологии МГУ Сергей Молчанов. По мнению специалиста, как правило, это 25–27 лет.

Чтобы не было такого, когда женщина ищет в муже отца, переносит на него фигуру зависимости с родителей или с какого-то другого прошлого романтического опыта. Исходя из этого момента, можно думать про психологические рамки, условно нижней границы, когда имеет смысл вступать в брак. Обычно зрелость плюс-минус необходимого уровня достигается где-то в возрасте 25–27 лет. Если совпадает с моментом, что есть романтический партнёр, он любим, это, наверное, некая оптимальная ситуация, — пояснил Молчанов.

Он добавил, что иногда психологическая зрелость обретается женщиной несколькими годами раньше этого возраста. Порой она не появляется и у тех из них, кому за тридцать.

В целом верхняя граница возраста для вступления женщин в брак отсутствует, отметил Молчанов. Однако выйти замуж лучше тогда, когда есть репродуктивная возможность родить ребёнка.

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