Психолог рассказала, можно ли влюбиться после 60 Психолог Наумова рассказала, можно ли влюбиться после 60

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Испытывать любовные чувства после 60 лет к новому человеку вполне реально, в этом случае отношения строятся на духовности и комфорте, рассказал в беседе с NEWS.ru детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова. По ее словам, в преклонном возрасте страсть отходит на второй план, а на первое место выходят душевные качества.

Любовь — это всегда поиск принятия человека по духу. Уже в зрелом возрасте человек больше ценит душевные качества, чтобы с человеком было комфортно, удобно, мягко, приятно общаться, чтобы человек понимал, поддерживал, чтобы было рядом тепло. Страсть отходит на задний план. Здесь в первую очередь речь идет о человеческих качествах. Люди пожили большую жизнь, появилась мудрость. Здесь уже взгляд более критичный друг к другу, а с другой стороны — менее предвзятый. Если в молодости люди больше ориентируются на внешнюю красоту, то здесь уже на духовные, душевные качества, характер, насколько можно с этим человеком договориться, слышит и понимает, — объяснила Наумова.

Специалист напомнила, что пока люди любят, они живут полноценной жизнью, поэтому очень важно не отказывать себе в любви.

Иногда есть установки, мол, мне уже 60, жизнь закончилась, надо думать о внуках. Нет, надо не забывать думать о себе и получать удовольствие от жизни. Если встречается замечательный человек, то почему бы не разделить с ним свою жизнь, — подытожила Наумова.

Психологи ранее назвали признаки созависимых отношений. Их участниками становится манипулятор и жертва, которая зацикливается на своем агрессоре и не может найти силы расстаться. Тогда жертва теряет себя, испытывает постоянную тревогу и вину, что негативно сказывается на психике и качестве жизни.