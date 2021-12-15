Психолог Хадарцева назвала езду Литвина по ТЦ на BMW «игрой на грани фола»

Езда 22-летнего блогера и пранкера Михаила Литвина по торговому центру в подмосковном Одинцово на BMW является «игрой на грани фола», так как он сел за руль, будучи лишённым водительского удостоверения, рассказала NEWS.ru психолог Юлия Хадарцева. Она отметила, что поведение молодого человека говорит его «противостоянии обществу с целью привлечения внимания».

Хадарцева подчеркнула, что подобное поведение может объясняться детскими травмами и недостатком внимания со стороны родителей. По её мнению, «бунтарство и юношеский максимализм приводят людей к популярности из-за их стремления к общественному признанию».

Самое главное в такой ситуации — осознавать, что все действия совершаются в рамках закона, потому что все мы являемся неотъемлемой частью общества и должны действовать в рамках социальных норм и правил. Литвин играет на грани фола: человек, которого лишили прав, садится за руль, тем самым бросая вызов фигурам высшего порядка. По большому счёту этот вызов направлен в сторону матери и отца: «Мне безразличны ваши правила, я всё равно буду делать по-своему!» — подытожила Хадарцева.

Соответствующий ролик Литвин опубликовал на своей странице в Instagram 14 декабря. На кадрах он заявил, что без прав «выкручивается, как может», и «арендовал тэцэшку под себя». Позже представители ТЦ заявили РИА Новости, что видео было постановочным. У Литвина 14,2 млн подписчиков в Instagram и 8,39 млн на YouTube.

Ранее российский спортивный блогер Артём Тарасов в беседе с NEWS.ru оценил езду пранкера Михаила Литвина на BMW по одному из торговых центров подмосковного Одинцово. Он назвал поступок молодого человека «непонятным», учитывая истории его «гоняющих» коллег. Судя по всему, Тарасов имел в виду гибель Саида Губденского, а также ДТП с участием Эдварда Била.