Психолог дала советы, как защитить ребенка от падения из окна Психолог Покусаева посоветовала на примерах объяснить ребенку об опасности падения из окна

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Ежегодно в России происходят сотни случаев падения детей из окон, десятки малышей погибают или остаются инвалидами, рассказала в беседе с «Радио 1» детский психолог Олеся Покусаева. Она пояснила, что уберечь ребенка от падения можно, объяснив ему, что окно — это опасно. При этом у детей до трех лет понимание того, что «если я упаду, то я умру», — это сложная логическая связь, и обезопасить их можно, лишь создав необходимую среду.

Дети, когда рождаются, не осознают опасности высоты, огня, воды, и для них это нормально — жить в безопасном мире. <...> Чтобы не допустить трагедии и уберечь ребенка от падения, родителям необходимо обезопасить среду, например барьерами на подоконник, — отметила психолог.

Рассказать об опасности падения детям постарше можно с помощью примеров и сравнений, продолжила специалист. Например, напомнить ребенку, что когда он упал с самоката, у него болело колено, а при падении с еще большей высоты у него будут сильно болеть и другие части тела. Также можно сравнить человека и кружку.

Покажите ему, что если кружка упадет со стола, сравнив его с окном, то она разобьется, как и человек, — порекомендовала Покусаева.

Ранее врач-терапевт Камила Исаева рассказала, что пренебрежение детским дневным сном приводит к гиперактивности ребенка. Эксперт добавила, что здоровый сон детям можно обеспечить поддержанием необходимого микроклимата в помещении.