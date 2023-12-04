Психолог дала совет, как улучшить самочувствие Психолог Каридиакос: восемь объятий в день улучшат самочувствие

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Восемь объятий в день с человеком, который приятен, помогут улучшить самочувствие, рассказала психолог-педагог Анастасия Кардиакос. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнула, что в процессе возникает чувство защищенности, вырабатывается окситоцин, который также называют гормоном любви.

Во время объятий мы получаем чувство защищенности, мы чувствуем, что нас берегут, что о нас заботятся. Но важно, чтобы была близость с человеком, который обнимает. Потому что если нас начнет обнимать тот, кого мы не любим, у нас, скорее, начнется стресс, — пояснила психолог.

Потребность в объятиях связана с материнской любовью, уточнила Кардиакос. Матери таким образом выражают тепло к детям, поддерживают их и помогают бороться со страхами. Из-за этого объятия ассоциируются с защищенностью. Психолог отметила, что обнимать можно самого себя. Для этого нужно принять позу эмбриона, поджав ноги, и обхватить колени руками.

Психолог Анастасия Федорова ранее рассказала, что основой зрелой личности является способность брать ответственность за свои решения. Она отметила важность выработки человеком личного ценностного кодекса с пониманием, что такое хорошо и плохо.