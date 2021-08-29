Психолог дала совет, как перестать бояться 1 сентября

Психолог Анна Журба в беседе с Сиб.фм рассказала, как школьникам и их родителям подготовиться к новому учебному году и перестать бояться 1 сентября.

Часто 1 сентября у школьников вызывает только плохие эмоции. Связано это с несколькими причинами. Детям там может быть просто скучно, они не могут найти общего языка с одноклассниками или сами родители предъявляют им слишком завышенные требования к учёбе. Всё это, по мнению эксперта, влияет на настроение.

Чтобы школьные годы приносили радость не только ученикам, но и их родителям, психолог советует прямо с первого класса прекратить делать уроки с детьми. Помогать детям нужно, только если они сами попросят, иначе выполнение уроков превратится во взаимную пытку и проверку нервов на прочность. То же самое касается и сборов в школу, и прочих проявлений ежесекундного контроля.

Превращаясь в маму-такси и маму-секретаря, которая только и делает, что собирает-возит-контролирует, вы лишаете себя своей собственной жизни, не даёте ребёнку самому научиться планировать свой график, добавляете нервозности в семье, — отметила Журба.

Специалист также советует прекратить погоню за хорошими отметками, местом в рейтинге класса. Также не стоит бояться замечаний от учителей и осуждающих ремарок от других родителей. По её словам, нужно научится говорить «нет» тем родственникам, знакомым и учителям, которые давят на вас, требуя добиваться более высоких результатов в обучении. Покой в семье и стабильная психика ребёнка куда важнее даже Нобелевской премии, считает психолог.

Ещё одним важным фактором на пути любви к школе является готовность родителей встать на сторону своего ребёнка в любых конфликтных ситуациях.

Конечно, нас учили, что нужно сначала разобраться и выяснить, в чём причина конфликта с одноклассниками или учителями, и только потом выносить справедливый вердикт. Но мы не в суде, и вашему ребёнку нужна поддержка и ощущение, что мир вокруг него может быть безопасен, а его могут защитить, — пояснила Журба.

В случаях если конфликт заходит в тупик и портит жизнь ребёнку, психолог советует не бояться сменить класс, школу или попросить перевести к другому преподавателю-предметнику.

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