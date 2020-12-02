Психиатр рассказал, как «не сойти с ума» на удалёнке

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Чтобы «не сойти с ума» в период дистанционной работы, человеку нужно повышенное внимание уделить вопросу самоорганизации. При этом важно, чтобы было взаимопонимание с домочадцами, рассказал психиатр, психотерапевт и психолог Александр Федорович.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо решить два важнейших вопроса — организационный и режимный. Важно договориться с самим собой и со всеми членами семьи о соблюдении режима на удалёнке.

Прежде чем организовывать день, что само по себе очень важно, гораздо важнее распределить пространство. <...> Сделать это можно только одним единственным способом: всем вместе собраться за круглым столом и попробовать выяснить притязания каждого, особенно детей. И начинать этот разговор нужно с младшего, — посоветовал Федорович в эфире Радио Sputnik.

Он рекомендовал организовать разные пространства для работы и отдыха, согласовав этот вопрос с членами семьи. При этом, отметил он, важно действительно, по-настоящему учесть мнения каждого.

Психиатр отметил, что если человек живёт один, ему не следует бояться возможного «сумасшествия» из-за самоизоляции. Однако, добавил он, в современном мире люди крайне редко находятся в одиночестве.

Ранее Совет Федерации одобрил поправки в трудовое законодательство, регламентирующие работу в удалённом режиме. Они вступят в силу 1 января 2021 года. В документе учтены нормы рабочего времени и отдыха, а также регламентированы типы дистанционной занятости — постоянная, временная и комбинированная. Кроме того, прописан порядок взаимодействия работника с работодателем.