Психиатр объяснил, как распознать больного анорексией Психиатр Гридчик: больного анорексией можно распознать по пищевому поведению и внешнему виду

На ранней стадии анорексию можно распознать по пищевому поведению и внешнему виду человеку, рассказала «Радио 1» психиатр Мария Гридчик. По ее словам, о развитии этого заболевания может говорить большая избирательность в еде, уменьшение порций или внезапный переход на растительную пищу. Также больного анорексией может выдать часто посещение тренажерного зала, похудание, ухудшение качества кожи и волос, а также ухудшение ментального состояния, добавила эксперт.

Сначала человек становится избирательным в еде, ограничивает жиры, потом белки. Затем его порции уменьшаются, позже он может перейти на полностью растительную пищу. При этом сам человек старается скрыть от окружающих отношение к еде. Кроме того, он начинает постоянно посещать тренажёрные залы, подвергать себя интенсивным физическим нагрузкам, — рассказала Гридчик.

Анорексия, по словам психиатра, может возникнуть из-за стрессов, внутрисемейных отношений, особенностей личности и моды, которая указывает, как должно выглядеть тело. Специалист пояснила, что анорексия является серьезной болезнью, которую лучше лечить на ранних этапах развития, так как в этот период ее течение еще обратимо.

Психиатр Максим Сологуб ранее рассказал, что анорексия особенно опасна для детей и подростков, так как создает риск остеопороза и неправильного формирования мозговых центров. По его словам, накопление кальция в организме происходит только до окончания пубертатного периода, и поэтому заболевание анорексией в этот период может привести к серьезным последствиям для здоровья в течение всей оставшейся жизни. Также эксперт уточнил, что до 20 лет созревает кора головного мозга, а если организм недополучает энергию из-за голодания, она развивается неправильно, что чревато необратимыми последствиями.