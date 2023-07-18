«Прямой вызов для разведки»: политолог об атаке на Крымский мост Политолог Михайлов назвал прямым вызовом для российской разведки атаку на Крымский мост

Фото: СК РФ

Атака на Крымский мост со стороны Украины является «прямым вызовом для российской разведки», считает политолог Евгений Михайлов. Комментируя ситуацию «360», военный эксперт уточнил, что необходимо вычислить тех, кого планируют наградить в Киеве за совершение террористического акта, и «заняться их устранением». По словам политолога, российским разведчикам следует принять вызов и установить, где и когда собираются приставить к наградам причастных к атаке, чтобы «сделать целенаведение на это мероприятие».

Необходимо вспомнить МОССАД, который ликвидировал по всему миру всех причастных к уничтожению евреев, к пыткам и так далее. Нам тоже стоило бы создать такую службу для выявления всех причастных к убийствам мирных граждан на территории России, — пояснил Михайлов.

По словам политолога, атака на мост продиктована обещаниями Киева Западу вернуть полуостров. Агрессивная риторика связана с тем, что ВСУ теперь необходимо показывать своим партнерам результаты на этом направлении, считает эксперт. Михайлов добавил, что киевскую власть также злят неудачи контрнаступления.

Все это говорит о том, что России нужно принимать решения о нанесении серьезных ударов с тяжелым вооружением по центрам принятия решений. Другого выхода уже нет, — заключил политолог.

Ранее стало известно, что после атаки украинских беспилотников по Крымскому мосту власти скорректировали правила проезда по транспортному сооружению. По мосту можно проехать поездом, а также на автомобиле. Водителям советуют ехать со скоростью не более 20 км/ч и держать дистанцию в 50 м.