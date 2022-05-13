Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала бредом появившуюся в СМИ информацию о сборе в Внешэкономбанка (ВЭБа) военных билетов якобы для оформления «брони от мобилизации». Журналистка в Telegram-канале обвинила вещательную корпорацию BBC в попытке посеять панику и бардак в России с помощью распространения информации о «скрытой мобилизации», о которой службе новостей рассказали в секретной разведывательной службе Великобритании.
В публикации BBC говорилось о том, что работодатели в России якобы пытаются «забронировать» ценных сотрудников, «оградив их от призыва, пока тайная мобилизация не стала явной». После начала спецоперации, руководство ВЭБа активизировалось и стало собирать номера военных билетов, писала служба новостей со ссылкой на источник, близкий к банку. По словам Симоньян, этим источником на самом деле является МИ-6, цель которой — посеять панику среди россиян.
В МИ-6 им это рассказали. Специально, чтобы они это написали. Чтобы посеять панику и бардак. Строго по методичке. Ничего подобного не было и нет. Я спросила в ВЭБе, сказали, что это бред, — заявила она.