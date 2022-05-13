«Прямо по методичке»: Симоньян отвергла сообщения о скрытой мобилизации Симоньян отвергла сообщения о сборе военных билетов в ВЭБе для оформления «брони от мобилизации»

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала бредом появившуюся в СМИ информацию о сборе в Внешэкономбанка (ВЭБа) военных билетов якобы для оформления «брони от мобилизации». Журналистка в Telegram-канале обвинила вещательную корпорацию BBC в попытке посеять панику и бардак в России с помощью распространения информации о «скрытой мобилизации», о которой службе новостей рассказали в секретной разведывательной службе Великобритании.

В публикации BBC говорилось о том, что работодатели в России якобы пытаются «забронировать» ценных сотрудников, «оградив их от призыва, пока тайная мобилизация не стала явной». После начала спецоперации, руководство ВЭБа активизировалось и стало собирать номера военных билетов, писала служба новостей со ссылкой на источник, близкий к банку. По словам Симоньян, этим источником на самом деле является МИ-6, цель которой — посеять панику среди россиян.