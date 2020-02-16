За две недели до Прощёного воскресенья очередной судья всего и вся решил заготовить, так сказать, «дровишек» в виде оскорбления кого или чего-либо. Удивительным образом, человеком этим оказался не раз замеченный в пропаганде «истинных» христианских ценностей сотрудник РПЦ протоиерей Димитрий Смирнов.
Во время тусовки некоего сообщества «OrthodoxBRO» служитель решил выразить своё мнение о гражданском браке. Тут, кстати, стоит отметить, что для настоящего священнослужителя и брак, зарегистрированный ЗАГСе, — это гражданский, а истинный — только венчание.
Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и всё, а так тебя никто за жену не считает, — веет от этих слов протоиерея любовью, а главное, он не судит.
Однако словам его удивляться не стоит. Напомню, что это тот же человек, который
Есть и другая версия девиантного поведения г-на Смирнова. Вполне вероятно, что он обыкновенный нарцисс, для которого центральным мотивом всей деятельности является удовлетворение собственного эго. Вряд ли ведь настоящий священнослужитель решит
Впрочем, как реагировать на слова Смирнова каждый решит сам. В конце концов, тысячи видео на Youtube ясно дали понять нам, что речь — давно уже не то что не признак интеллекта, это даже не признак человека — нынче любую скотину (и разумею я исключительно животных) можно научить говорить, а следовательно, не каждые слова стоит слушать и уж тем более принимать близко к сердцу.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен