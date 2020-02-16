За две недели до Прощёного воскресенья очередной судья всего и вся решил заготовить, так сказать, «дровишек» в виде оскорбления кого или чего-либо. Удивительным образом, человеком этим оказался не раз замеченный в пропаганде «истинных» христианских ценностей сотрудник РПЦ протоиерей Димитрий Смирнов.

Во время тусовки некоего сообщества «OrthodoxBRO» служитель решил выразить своё мнение о гражданском браке. Тут, кстати, стоит отметить, что для настоящего священнослужителя и брак, зарегистрированный ЗАГСе, — это гражданский, а истинный — только венчание.

Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и всё, а так тебя никто за жену не считает, — веет от этих слов протоиерея любовью, а главное, он не судит.

Однако словам его удивляться не стоит. Напомню, что это тот же человек, который «испытывает удовлетворение» от смерти людей, оправдывает религиозный терроризм заботой о ценностях, вместе с толпой фанатиков нападает на частные мероприятия , или, например, заявляет , что «Гитлер отдыхает в сравнении с советской властью». Безусловно, вменяемый гражданин возмутится такому правовому нигилизму со стороны органов надзора. Дескать, чего это Водонаеву за её весьма спорное заявление привлекают к суду, а Польшу обвиняют за её сумасшедшие сравнения Гитлера и Сталина, когда у нас под боком вот такой вот «экземпляр»? Ответ, быть может, кроется в том, что российское общество не так сильно погрязло в грехе, как хотят представить деятели по типу Смирнова. Оно, общество, всё ещё благосклонно к юродивым, блаженным, то есть к тем, которых со стародавних времен на Руси обижать не принято. Юродивому простительно нести чушь, сыпать оскорблениями, и, даже если тот пытается нанести физический вред, его не бьют в ответ, не колотят палкой как чумную скотину, а пишут заявление в прокуратуру, хоть и понимают, что помочь сможет, и то не факт, только принудительное лечение в отделении психиатрии.

Есть и другая версия девиантного поведения г-на Смирнова. Вполне вероятно, что он обыкновенный нарцисс, для которого центральным мотивом всей деятельности является удовлетворение собственного эго. Вряд ли ведь настоящий священнослужитель решит прервать богослужение ради того, чтоб отпахать километр и поскандалить. А вот нарцисс — наверняка не откажется вновь поставить свою персону в центр поднятой бури. Будет ли вменяемый человек высказывать откровенно разжигающие вещи, дабы потом удовлетворённо читать про себя гневные комментарии? Весьма сомнительно, а вот нарцисс — вполне.

Впрочем, как реагировать на слова Смирнова каждый решит сам. В конце концов, тысячи видео на Youtube ясно дали понять нам, что речь — давно уже не то что не признак интеллекта, это даже не признак человека — нынче любую скотину (и разумею я исключительно животных) можно научить говорить, а следовательно, не каждые слова стоит слушать и уж тем более принимать близко к сердцу.