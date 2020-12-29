Протодиакона Андрея Кураева лишили сана из-за оскорбления умершего коллеги

https://static.news.ru/photo/c117f33e-49fa-11eb-9d92-fa163e074e61_660.jpg Андрей Кураев Фото: vk.com/akuraev

Епархиальный суд Московской городской епархии лишил сана протодиакона Андрея Кураева за оскорбление в блоге скончавшегося 21 апреля 2020 года от коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина.

Суд изучил сообщения о церковных правонарушениях заштатного клирика города Москвы протодиакона Андрея Кураева и признал его подлежащим извержению из священного сана, передаёт ТАСС.

Издание уточняет, что 21 апреля 2020 года Кураев опубликовал оскорбительную характеристику умершего от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина. Суд установил в заявлениях протодиакона признаки хулы на церковь.

В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности протодиакона Андрея Кураева, в частности об обвинениях Русской православной церкви в «организации раскола».

Ранее РПЦ распространила текст соболезнований патриарха Московского Кирилла, который прокомментировал смерть протоиерея Александра Агейкина. Настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове умер от коронавируса. Ему было 48 лет.

Глава Русской православной церкви передал соболезнования семье усопшего и служителям Богоявленского собора. Патриарх добавил, что об Агейкине говорят как «об удивительно чутком и добром человеке», писал NEWS.ru.