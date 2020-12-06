Прострелившего ногу девочке в Москве полицейского уволят

Сотрудник патрульно-постовой службы, ранивший на юге Москвы 13-летнюю девочку, будет уволен из органов внутренних дел и понесёт наказание. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по столице Владимир Васенин.

По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой виновный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесёт установленное законом наказание, — заявил он.

Васенин также отметил, что ряд руководителей виновного будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

В настоящее время в отношении полицейского возбуждено уголовное дело о хулиганстве, материалы переданы в органы следствия. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы, передаёт РИА Новости.

Как писал ранее NEWS.ru, на Судостроительной улице в Москве сотрудник патрульно-постовой службы выстрелил в 13-летнюю девочку. Пострадавшую доставили в больницу с пулевым ранением коленного сустава. В момент происшествия мужчина был не при исполнении. По словам соседей, всё началось с криков во дворе, после которых раздались хлопки. Очевидцы утверждают, что сотрудник ППС пытался завести ребёнка в дом, но та оказывала сопротивление.