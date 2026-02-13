Простой, но эффектный салат из курицы, сыра и яиц: «Тиффани» — для праздников и семейных ужинов

Смело готовьте этот простой, но эффектный салат «Тиффани» на праздники и семейные ужины. Он поражает не только вкусом, но и презентацией: под плотным «одеялом» из виноградин скрываются сочные слои курицы, сыра и яиц.

Для приготовления понадобится: 300 г отварного куриного филе, 4 вареных яйца, 200 г твердого сыра, 300-400 г зеленого винограда (без косточек), майонез, соль, черный перец по вкусу.

Рецепт: куриную грудку нарежьте мелкими кубиками. Яйца и сыр натрите на крупной терке. Виноградины вымойте, обсушите и разрежьте каждую пополам вдоль. Возьмите плоское сервировочное блюдо. Первым слоем выложите курицу, слегка утрамбуйте, посолите, поперчите и смажьте майонезом. Вторым слоем распределите тертые яйца, также смажьте майонезом. Третьим слоем выложите тертый сыр и слегка прижмите. Затем поверх салата выложите половинки виноградин, создавая эффект зеленого «панциря». Уберите салат в холодильник минимум на 2-3 часа.

