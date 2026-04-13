Простая пленка-пупырка превратила этот шоколадный рулет в праздничный шедевр — вот мой секрет

Этот рулет — идеальное решение, когда хочется впечатлить гостей, но нет времени на многоярусный торт. Его изюминка — шоколадный декор в виде стильных сот, для которого нужна лишь обычная пузырчатая пленка.

Что понадобится

Для карамели: сахар — 150 г, патока (или сахар) — 75 г, сливки 33% — 200 мл, сливочное масло — 50 г, соль — 1 щепотка.

Для бисквита: яйца — 4 шт., сахар — 120 г, растительное масло — 2 ст. л., молоко — 2 ст. л., мука — 100 г, разрыхлитель — 1 ч. л., ванилин — по вкусу.

Для крема и декора: творожный сыр (типа «Филадельфия») — 250 г, темный шоколад — 150 г, пузырчатая пленка (чистая).

Как готовлю

Карамель: сахар с патокой растапливаю до золотистого цвета. Вливаю горячие сливки с маслом (осторожно — пенится!), варю до 110°C, добавляю соль, остужаю.

Бисквит: белки взбиваю с 60 г сахара, желтки с 60 г сахара до пышности, добавляю масло, молоко, муку, разрыхлитель, ванилин. Соединяю с белками. Выпекаю при 170°C 12 минут. Карамель взбиваю с творожным сыром, смазываю корж, сворачиваю рулет. Заворачиваю в фольгу, в холодильник на 2-3 часа.

Для декора растопите шоколад. Пузырчатую пленку нарежьте по размеру рулета. Кистью нанесите на пленку слой шоколада и сразу оберните ею хорошо охлажденный рулет. Уберите в холодильник на 30 минут, после чего аккуратно снимите пленку — на поверхности останется красивый рельефный узор.