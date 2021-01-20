Прописку в апартаментах предложили узаконить

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Статус апартаментов как нежилых помещений необходимо регулировать, потому что люди их покупают и испытывают определённые неудобства в правовом смысле. Отрасль существует, и задача правительства сделать так, чтобы людям было комфортно жить. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству Олег Мельниченко.

В беседе с «Парламентской газетой» он объяснил , что несколько месяцев назад была создана рабочая группа, состоящая из сенаторов, представителей Минстроя и экспертов, в задачу которой выходило правовое урегулирование статуса апартаментов. По словам Мельниченко, теперь они будут считаться новым видом жилого помещения.

К апартаментам будут предъявляться несколько другие требования. К примеру, на многофункциональные дома не будут распространяться вопросы признания их аварийными или подлежащими сносу или реконструкции, — сказал он.

Владельцам апартаментов услуги ЖКХ будут считать как для нежилых помещений. Но они лишатся, например, субсидий или компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Россияне, которые решат покупать апартаменты, должны будут учитывать, что они лишатся любых налоговых преференций, то есть ставки будут тоже, как у нежилых помещений.

Если законопроект утвердят, то поправки будут внесены в Жилищный кодекс, а у граждан сразу появится право регистрироваться по месту проживания.

Ранее NEWS.ru сообщал, Министерство строительства и ЖКХ решило привести правила проектирования высотных зданий в более актуальный вид с целью повысить их безопасность. Речь идёт о проектировании и строительстве жилых зданий высотой более 75 м, общественных зданий выше 50 м, а также многофункциональных зданий, в которых помещения общественного назначения располагаются на высоте более 50 м.