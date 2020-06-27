Пропавшую под Тулой школьницу нашли погибшей

https://static.news.ru/photo/6d789312-b97e-11ea-8ad2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Киреевском районе обнаружено тело 13-летней школьницы, пропавшей в посёлке Бородинский, об этом сообщили в следственном управлении региона.

В лесопосадке вблизи посёлка Бородинский Киреевского района Тульской области обнаружено тело 13-летней девочки, пропавшей три дня назад, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в поисках девочки участвовали сотрудники следственного управления СК России по Тульской области, региональных ГУ МЧС, УМВД, Росгвардии, УФСИН, 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Её тело обнаружили в лесопосадке.

Как сообщили на сайте ведомства, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти девочки. Следствие работает над картиной происшествия.

NEWS.ru сообщал ранее, что в России резко возросло число изнасилований в 2020 году. Оно увеличилось на 72,1% по сравнению с январём 2019 года.