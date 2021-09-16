Пропавших под Владимиром детей нашли живыми

Ветеран МВД и глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин подал в суд на издание «Медуза» (признана властями РФ иноагентом) и зарегистрированное в Донецке СМИ Newspot.ru. Иск опубликован на сайте Одинцовского городского суда Московской области. Ранее по его жалобе власти признали нежелательной организацией расследовательское издание «Проект».

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан 15 сентября. «Медуза» уточняет, что причиной разбирательства стал материал о давлении на независимые СМИ «Вы — враги Отечества, и вас...