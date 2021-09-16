Пропавших под Владимиром детей нашли живыми

Трое детей, пропавших во Владимирской области, найдены на территории соседнего региона. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
Местонахождение несовершеннолетних сотрудники полиции установили при содействии своих коллег на железнодорожном транспорте, работников СКР и граждан.
Детей обнаружили в электропоезде на железнодорожной станции в городе Орехово-Зуево и доставили в отдел полиции, — говорится в сообщении.
В областном управлении МВД выразили благодарность всем, кто оказал полицейским помощь в поисках пропавших.
Ранее сообщалось, что трое мальчиков 2009 и 2013 годов рождения пропали в городе Покров Владимирской области 14 сентября. Наряду с сотрудниками правоохранительных органов из разыскивали волонтёры местного поискового отряда «ЛизаАлерт».