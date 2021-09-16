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Пропавших под Владимиром детей нашли живыми

18:06, 16 сентября 2021
Пропавших под Владимиром детей нашли живыми
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Трое детей, пропавших во Владимирской области, найдены на территории соседнего региона. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Местонахождение несовершеннолетних сотрудники полиции установили при содействии своих коллег на железнодорожном транспорте, работников СКР и граждан.

Детей обнаружили в электропоезде на железнодорожной станции в городе Орехово-Зуево и доставили в отдел полиции, — говорится в сообщении.

В областном управлении МВД выразили благодарность всем, кто оказал полицейским помощь в поисках пропавших.

Ранее сообщалось, что трое мальчиков 2009 и 2013 годов рождения пропали в городе Покров Владимирской области 14 сентября. Наряду с сотрудниками правоохранительных органов из разыскивали волонтёры местного поискового отряда «ЛизаАлерт».

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