Трое детей пропали во Владимирской области

Трое мальчиков 2009 и 2013 годов рождения пропали в городе Покров Владимирской области. Их поиски ведут сотрудники полиции и волонтёры, сообщается на сайте регионального управления МВД.

В ведомстве призвали тех, кому известно что-либо о местонахождении детей, сообщить эту информацию в любой территориальный орган полиции.

На странице в социальной сети «ВКонтакте» областного поискового отряда «ЛизаАлерт» уточняется , что мальчики пропали 14 сентября.

Ранее сообщалось, что в Орловской области нашли тело девятилетней девочки, пропавшей в середине июня. По факту её исчезновения было возбуждено уголовное дело. В смерти ребёнка заподозрили 61-летнего мужчину, проживавшего с девочкой в одном доме. В настоящее время он находится под стражей.

Глава региона Андрей Клычков выступил за возвращение смертной казни. Он заявил, что виновный в смерти ребёнка должен понести заслуженное наказание. Чиновник также признался в крайне нетерпимом отношении к такого рода преступникам.