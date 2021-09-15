Губернатор Орловской области призвал вернуть смертную казнь

Губернатор Орловской области Андрей Клычков выступил за возвращение смертной казни. Такая реакция последовала на обнаружение тела убитой девятилетней девочки во время прямого эфира в Instagram.

По словам Клычкова, сейчас необходимо сделать всё, чтобы виновные в гибели девочки понесли заслуженное наказание. Губернатор признался, что относится к такого рода преступникам крайне нетерпимо.

По мне, так надо бы возвращать смертную казнь в том числе. И нам членство в ПАСЕ точно не нужно, из-за чего у нас всё это отменили. Жизни, детские особенно, — самое ценное, что у нас есть, — заявил Андрей Клычков.

Девятилетняя девочка пропала в селе Казарь Залегощенского района Орловской области 18 июня. В результате поисков её тело было обнаружено в схроне в подвале многоквартирного дома. Специалисты идентифицировали её по одежде.

По имеющимся данным, ребенок погиб в тот же день, когда пропал. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В качестве подозреваемого рассматривается 61-летний сосед девочки. Он находится под стражей.