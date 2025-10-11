Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 11:58

Пролили кофе на диван? Без паники! Мебель можно спасти с помощью простого средства

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы пролили кофе на диван, главное — не паниковать и действовать быстро и правильно. Кофейное пятно сложно вывести из-за содержания танинов, масел и сахара, но это возможно.

Сначала промокните жидкость белой салфеткой, двигаясь сверху вниз. Не трите — это усугубит ситуацию. Затем протестируйте чистящее средство на незаметном участке обивки.

Приготовьте мыльный раствор (чайная ложка средства на стакан теплой воды до 40 °C) и обработайте пятно от краев к центру. Удалите остатки раствора влажной салфеткой.

Если пятно осталось, используйте раствор уксуса 1:1 с водой. Для жирных следов примените медицинский спирт. Если у вас застарелые пятна, их уберет паста из соды с водой.

Ранее сообщалось, что пятна от травы на джинсах — частая проблема, с которой сталкиваются мамы, но ее можно решить, если действовать быстро. Главное правило: не сушите испачканную одежду на батарее или в сушильной машине — высокая температура закрепит пигмент в ткани.

Читайте также
Спите 8 часов, а все равно разбиты? Вот настоящие причины утренней усталости
Здоровье/красота
Спите 8 часов, а все равно разбиты? Вот настоящие причины утренней усталости
Постоянно хочется соленого? Возможно, это тревожный звоночек от организма
Здоровье/красота
Постоянно хочется соленого? Возможно, это тревожный звоночек от организма
Как отреставрировать и освежить старую мебель своими руками
Семья и жизнь
Как отреставрировать и освежить старую мебель своими руками
Порядок без комода: гениальные идеи хранения носков и белья в маленькой спальне
Общество
Порядок без комода: гениальные идеи хранения носков и белья в маленькой спальне
Забудьте о пятнах травы на джинсах: эти способы очистки спасут любую одежду
Общество
Забудьте о пятнах травы на джинсах: эти способы очистки спасут любую одежду
советы
мебель
пятна
лайфхаки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснил, может ли Галкин пользоваться российским счетом
Власти Турции предъявили ресторанам и кафе новое требование
В Госдуме дали совет Джонсону после призыва отправить военных на Украину
«Приятная атмосфера»: экс-генсек НАТО вспомнил о встрече с Путиным
Сырский раскрыл положение ВСУ на фронте
Полуголый мужчина с топором наперевес ворвался в торговый центр
«Долги на десятилетие»: коллеги высказались о погибшем криптоинвесторе
Войска ПВО уничтожили 95 дронов ВСУ самолетного типа за 24 часа
Танкисты подтвердили эффективность новой противодроновой «медузы»
Магнитные бури сегодня, 11 октября: что завтра, мигрени, головокружение
Renault окончательно пропадут из России? Санкции, беспилотники для Украины
ВС России обрушили удары на критические для ВСУ цели
Die Zeit: Асад живет в «Москва-Сити» и часами играет в онлайн-игры
В Минобороны России озвучили суточные потери ВСУ на фронте
Один из членов семьи Усольцевых не хотел идти в поход
Звезда сериала «Вампиры средней полосы» женился на коллеге
Телефоны Samsung превращаются в «кирпич» после обновления
Рубль снова укрепляется? Курсы сегодня, 11 октября: доллар, евро и юань
Случайные свидетели нашли три трупа в машине под Иркутском
В поисках красноярской семьи Усольцевых появилась новая деталь
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.