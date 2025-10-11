Пролили кофе на диван? Без паники! Мебель можно спасти с помощью простого средства

Если вы пролили кофе на диван, главное — не паниковать и действовать быстро и правильно. Кофейное пятно сложно вывести из-за содержания танинов, масел и сахара, но это возможно.

Сначала промокните жидкость белой салфеткой, двигаясь сверху вниз. Не трите — это усугубит ситуацию. Затем протестируйте чистящее средство на незаметном участке обивки.

Приготовьте мыльный раствор (чайная ложка средства на стакан теплой воды до 40 °C) и обработайте пятно от краев к центру. Удалите остатки раствора влажной салфеткой.

Если пятно осталось, используйте раствор уксуса 1:1 с водой. Для жирных следов примените медицинский спирт. Если у вас застарелые пятна, их уберет паста из соды с водой.

