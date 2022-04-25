Прокуроры обратят внимание на активы коррупционеров за рубежом

Прокурорам необходимо продолжать работу по изъятию имущества коррупционеров и обратить особое внимание на их активы за рубежом, заявил на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ глава ведомства Игорь Краснов. По его словам, взыскание с чиновников незаконно приобретённого имущества стала одной из наиболее действенных мер по возмещению вреда.

Работа в этом направлении должна быть продолжена, в том числе в отношении активов коррупционного происхождения, находящихся за рубежом. Сегодня эта тема актуализировалась, и объём информации, требующей проверки, существенно расширился, — подчеркнул генпрокурор.

Краснов уточнил, что общая сумма исков о возмещении вреда в 2021 году составила более 74 млрд рублей. Большая их часть была подана по материалам прокуроров, полученным в порядке контроля за расходами госслужащих.

Ранее представитель правительства РФ в судах Михаил Барщевский заявил, что санкции и международная изоляция России грозят «колоссальным» расцветом коррупции в стране. По его мнению, даже такие жёсткие меры противодействия коррупционерам как массовые казни, не дают ожидаемого результата, о чём говорит китайский опыт. Другие эксперты также полагают, что ограничение прав и свобод граждан, а также сворачивание информационной открытости будут только усугублять ситуацию. Для борьбы с этим негативным явлением необходимы не только репрессивные меры, но и просветительские, а главное — политическая воля.