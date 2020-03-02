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Предлагается закрепить в Конституции запрет получения гражданства других стран для прокуроров и омбудсмена. Соответствующие поправки внесены в профильный комитет Госдумы ко второму чтению законопроекта об изменениях в Основной закон.

В Конституции может быть прописано, что уполномоченный по правам человека может быть российским гражданином, постоянно проживающий в стране, «не имеющим гражданства иностранного государства, либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право постоянного проживания на территории иностранного государства», заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Такая же поправка будет касаться прокуроров. В Конституцию планируют внести уточнения касательно прокуроров, приравненных к прокурорам субъектов РФ. Они могут назначаться на должность и освобождаться от неё президентом РФ, сообщает ТАСС.

NEWS.ru сообщал, что послам России могут запретить иметь двойное гражданство. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму члены Совета Федерации Андрей Клишас и Константин Косачёв.