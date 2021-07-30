Прокурора Сызрани задержали по подозрению в получении взятки

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Сотрудники ФСБ задержали в результате спецоперации прокурора Сызрани Вадима Фeдорина, который подозревается в получении взятки. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштeйн в своём Telegrаm-канале.

Сегодня в результате спецоперации, проведённой Самарским УФСБ, за получение взятки в размере 3 млн рублей задержан прокурор г. Сызрани Вадим Федорин, — говорится в сообщении.

Отмечается, что вознaграждение предназначалось за содействие в расследовании уголовного дела. Задержание Федoрина проводилось с санкции генпрокурора Игоря Краснова.

Ранее в Московский гарнизонный военный суд поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России Дмитрия Фролова. Его также подозревают в коррупции.

Ещё раньше в отношении первого замминистра природных ресурсов и экологии Хакасии Сергея Глушкова возбудили уголовное дело по статье о хищении имущества в крупном размере с использованием служебного положения.