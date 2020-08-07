Прокурор знал об умирающей в монастыре отца Сергия девочке уже неделю

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О том, что в Среднеуральском женском монастыре умирает 15-летняя Марина, страдающая онкологическим заболеванием, прокурор Верхней Пышмы был осведомлён заранее. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Об этой девочке прокуратура знала ещё неделю назад и контактировала с её родителями. Сложно говорить о детях, которые погибают от онкологии, но такое, к сожалению, происходит. Родители предпочли, чтобы девочка ушла с молитвой, — сказала URA.RU Татьяна Мерзлякова.

По словам омбудсмена, прокурорская проверка прошла в обители после выхода фильма Ксении Собчак «Монастырь особого назначения». Журналистка тогда выдвинула обвинения к монастырю в насилии над детьми. Один из послушников также рассказывал, что в обители все «просто помешаны на сексе». Тогда прокурор и узнал о девочке Марине, умирающей от опухоли головного мозга.

Марина умерла в обители 6 августа. У неё была глиобластома в четвёртой стадии, и полгода назад родители девочки привезли её «вымаливать» в Среднеуральский женский монастырь, так как помощь ей оказывалась уже только паллиативная. После её смерти СКР проводит проверку.

Екатеринбургская епархия ранее лишила основателя монастыря и главу секты царебожников Сергия сана. Бывший схиигумен известен также тем, что придал анафеме всех, кто верит в коронавирус, и во время режима самоизоляции призывал свою паству нарушать ограничительные меры и выходить на улицу. После этого он обратился с требованием к патриарху Кириллу отказаться от сана патриарха и главы РПЦ, а от президента Владимира Путина потребовал передать ему президентские полномочия.

Как писал NEWS.ru, ранее отец Сергий рассказал об обстоятельствах смерти девочки в монастыре.