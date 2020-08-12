Прокурор огласил список страшных находок в квартире доцента СПбГУ Соколова

https://static.news.ru/photo/77693f34-dcb0-11ea-ab6d-fa163e074e61_660.jpg Олег Соколов Фото: Объединенная пресс-служба судов города Санкт-Петербурга

Прокурор огласил в суде список вещей, обнаруженных в квартире бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко.

На заседании гособвинитель сообщил о найденных в квартире историка на набережной Мойки в Санкт-Петербурге пакете с человеческой головой, обрезе ТОЗ-17-01 с гильзой 5,6 миллиметра, десяти коробках с патронами, топоре и пиле. Там же были обнаружены вещи убитой девушки: удостоверение аспиранта, студенческий билет, а также выброшенные в мусорное ведро украшения со следами крови, передаёт MK.RU.

Убийство произошло в 2019 году. 9 ноября спасатели выехали на вызов к реке Мойке в Санкт-Петербурге. В МЧС позвонил таксист и сообщил о барахтающемся в воде человеке. Им оказался известный историк, преподаватель Петербургского университета. Мужчину достали и отправили в больницу. В рюкзаке спасённого обнаружили страшную находку — отрезанные женские руки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире преподавателя нашли частично расчленённое женское тело и голову.

Оказалось, что труп принадлежит его выпускнице, 24-летней Анастасии Ещенко. По словам знакомых, они начали встречаться ещё когда девушка училась на третьем курсе. Соколова обвинили в умышленном убийстве аспирантки. Историк застрелил девушку на почве ревности, расчленил её тело и пошёл топить в Мойке, где и был схвачен полицейскими.

Позже видео ссоры историка Олега Соколова и убитой Анастасии Ещенко появилось на YouTube-канале издания «Мойка78». Запись сделана за несколько часов до убийства. По предварительным данным, видео снято на мобильный телефон самим Соколовым. На кадрах Ещенко плачет и просит оставить её в покое, писал NEWS.ru.