Опубликовано видео ссоры историка Соколова с аспиранткой накануне убийства

https://static.news.ru/photo/cb14e946-af9f-11ea-83c0-fa163e074e61_660.jpg Олег Соколов Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

↵В Сети появилось видео ссоры историка Олега Соколова и убитой им Анастасии Ещенко. Запись сделана за несколько часов до убийства.

Кадры опубликованы на YouTube-канале издания «Мойка78».

По предварительным данным, видео снято на мобильный телефон самим Соколовым. На кадрах Ещенко плачет и просит оставить её в покое.

Я тебя не люблю <...> За что ты меня бьёшь? Кто тебе дал право меня бить? — говорит девушка.

Кровавая драма разыгралась в 2019 году: 9 ноября спасатели выехали на вызов к реке Мойке. В МЧС позвонил таксист и сообщил о барахтающемся в воде человеке. Им оказался известный историк, преподаватель Петербургского университета. Мужчину достали и отправили в больницу: у него было переохлаждение. В рюкзаке спасённого обнаружили страшную находку — отрезанные женские руки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире преподавателя нашли частично расчленённое женское тело и голову.

Оказалось, что труп принадлежит его выпускнице, 24-летней Анастасии Ещенко. По словам знакомых, они начали встречаться, ещё когда девушка училась на третьем курсе.

Соколова обвинили в умышленном убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Историк застрелил девушку на почве ревности, расчленил её тело и пошёл топить в Мойке, где и был схвачен полицейскими.

Ранее NEWS.ru сообщал, что историк отказался от услуг своего защитника Александра Почуева. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.