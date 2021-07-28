Прокуратура запросила для Соболь два года ограничения свободы

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Говорить о том, что фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» будет признан иностранным агентом, пока преждевременно. Об этом NEWS.ru заявила директор организации Ольга Ребковец.

Есть информация, что Минюст проводит внеплановую проверку, а ещё он запросил ряд документов. Мы их готовим сейчас. Цель всего этого нам пока неизвестна, — заявила Ребковец. Руководитель организации добавила, что...