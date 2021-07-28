Прокуратура запросила для Соболь два года ограничения свободы
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
18:36, 28 июля 2021
Любовь СобольФото: sobollubov/instagram.com
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Гособвинение потребовало для бывшего юриста ФБК (организация запрещена в России, признана экстремистской и иностранным агентом) Любови Соболь два года ограничения свободы. Об этом РИА Новости сообщил её адвокат Владимир Воронин.
Суд ведётся в рамках уголовного дела о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции 23 января.
Прокуратура попросила назначить Любови два года ограничения свободы. То есть не выходить из дома с 22 до 6, не участвовать в массовых мероприятиях, не выезжать за пределы Москвы, — рассказал Воронин.
Помимо Соболь фигуранты дела — это брат Алексея Навального Олег, соратники Олег Степанов и Дмитрий Барановский, пресс-секретарь Кира Ярмыш. Также ими являются участница Pussy Riot Мария Алёхина, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, глава «Альянса врачей» (признан иностранным агентом) Анастасия Васильева.
По мнению следствия, обвиняемые виновны в том, что из-за их призывов граждане вышли на несогласованный митинг, «создав угрозу массового заболевания».
Ранее сообщалось, что суд признал законным продлить арест фигурантам «санитарного дела».