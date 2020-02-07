https://static.news.ru/photo/ff7ae7e4-49b0-11ea-89bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: guberniatv.ru

После сообщений о ветеране Великой Отечественной войны, которая живёт в доме, где полгода назад перекрыли газ, прокуратура Самарской области начала проверку. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального надзорного ведомства Наталья Цой.

Она рассказала, что внимание прокуроров привлекли публикации в СМИ. В них сообщалось, что летом 2019 года пенсионерке перекрыли газ из-за опасности утечки, передаёт «Интерфакс».

После чего женщина осталась без возможности приготовить пищу на газовой плите и согреть воду газовой колонкой, — пояснила Цой.

Ранее о пенсионерке Марии Высоцкой сообщило Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области. Там рассказали, что 94-летнюю женщину обнаружили в одном из дачных домов села Тимофеевка Ставропольского района Самарской области.

После этого журналисты выяснили, что Высоцкую родственники бросили одну ещё в августе и закрыли жилой дом на ключ. Со слов старушки, ей пришлось собирать дождевую воду. Видеть родных женщина не хочет потому, что боится их.

Как писал NEWS.ru, ранее власти Кировской области начали проверять информацию о медбрате, который якобы убивал ветеранов.