https://static.news.ru/photo/39bc3914-47f7-11ea-88ce-fa163e074e61_660.jpg Иван Голунов Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Прокуратура Западного округа Москвы извинилась перед журналистом Иваном Голуновым за незаконное уголовное преследование. В конце января Голунов подал жалобу новому генпрокурору РФ Игорю Краснову, что до сих пор не получил официальные извинения за задержание.

Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности, — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как писал NEWS.ru, ранее Генпрокуратура РФ отказалась приносить извинения от имени государства перед журналистом Иваном Голуновым. Соответствующий документ подписал замначальника по надзору за следствием в МВД Р. И. Багавиевым. По мнению госслужащего, извиняться должен прокурор Москвы. Однако защита Голунова утверждает, что делом занимались сотрудники генеральной прокуратуры.