Прокуратура отвергает давление Пашаева на Ефремова

https://static.news.ru/photo/fc78e1ae-12c8-11eb-b630-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мосгорсуд

Прокурор Диана Галиуллина, принимающая участие в рассмотрении аппеляции на приговор актёру Михаилу Ефремову, считает необоснованными заявления о том, что экс-адвокат артиста Эльман Пашаев давил на своего подзащитного.

По её словам, Ефремов отправил письмо в поддержку Пашаева, когда того лиши статуса адвоката. При этом жалоб от актёра не поступало, передаёт РИА Новости.

Мы считаем категорически необоснованными доводы Ефремова о том, что адвокатом Пашаевым на него было оказано давление, — сказала она.

В своей апелляционной жалобе артист объяснил своё прошлое поведение давлением со стороны адвоката. Он заявил, что раскаялся, признаёт себя виновным и попросил смягчить приговор.

Как писал NEWS.ru, адвокат актёра Пётр Хархорин во время рассмотрения апелляции на приговор попросил суд приобщить к делу характеристику личности осуждённого, выданную администрацией следственного изолятора. Также защита артиста объявила, что он готов выплатить по миллиону рублей прямо в зале суда всем представителям стороны потерпевших.

Ефремов был признан виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершённое в состоянии опьянения». Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади артист врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. Экспертиза показала, что Ефремов был пьян в момент ДТП, а за некоторое время до него принимал наркотики.