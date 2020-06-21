Прокуратура обжаловала УДО осуждённого за госизмену Лапыгина

https://static.news.ru/photo/6a3018bc-8ff1-11ea-b9b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура обжаловала решение Тверского суда об условно-досрочном освобождении Владимира Лапыгина – осуждённого за государственную измену экс-сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения.

Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство Лапыгина 11 июня. Прокуратура обжаловала постановление, передаёт ТАСС со ссылкой на источник.

Лапыгин оказался за решёткой в 2016 году. Мосгорсуд приговорил 75-летнего учёного к семи годам колонии строгого режима за передачу за границу информации, составляющей гостайну.

Как писал NEWS.ru, Лапыгин работал в головном институте Роскосмоса. Его дело рассматривалось под грифом «секретно», поэтому подробности не разглашались, но, по информации «Новой газеты», учёный поделился демоверсией программы аэродинамики ракет с коллегой из Китая, что следствие и суд посчитали госизменой.