Прокуратура обжаловала УДО осуждённого за госизмену Лапыгина

Прокуратура обжаловала решение Тверского суда об условно-досрочном освобождении Владимира Лапыгина – осуждённого за государственную измену экс-сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения.
Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство Лапыгина 11 июня. Прокуратура обжаловала постановление,
Лапыгин оказался за решёткой в 2016 году. Мосгорсуд приговорил 75-летнего учёного к семи годам колонии строгого режима за передачу за границу информации, составляющей гостайну.
Как писал NEWS.ru, Лапыгин работал в головном институте Роскосмоса. Его дело рассматривалось под грифом «секретно», поэтому подробности не разглашались, но, по информации «Новой газеты», учёный поделился демоверсией программы аэродинамики ракет с коллегой из Китая, что следствие и суд посчитали госизменой.
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