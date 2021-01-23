Прокуратура направила Кафельникову предостережение из-за митингов

https://static.news.ru/photo/ad19338a-5d5e-11eb-880e-fa163e074e61_660.jpg

Московская прокуратура направила российскому теннисисту Евгению Кафельникову предостережение о недопустимости призывов к участию в несанкционированных демонстрациях. Об этом сообщил сам спортсмен в социальных сетях.

Предостережение получил, спасибо «за заботу»! Но ничего не распространяю и ни к чему не призываю, — написал теннисист в своём Instagram, опубликовав фотографию пришедшего ему документа.

В опубликованной спортсменом бумаге говорится, что прокуратура ЦАО Москвы выявила на странице Кафельникова в социальной сети Twitter призывы к участию в несанкционированных митингах 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве на Пушкинской площади усилены меры безопасности в связи с готовящейся в городе акцией в поддержку арестованного оппозиционного политика. На подъездах к Москве — на Горьковском шоссе — в 10:00 утра была замечена бронетехника. При этом подтверждения, что её появление связано с готовящимися акциями, нет.

23 января в разных городах России были запланированы несанкционированные властями акции в поддержку оппозиционера и блогера Алексея Навального, которого задержали по прибытии после лечения в Германии прямо в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд, заседание которого прошло в отделении полиции, куда доставили основателя оппозиционера, арестовал задержанного на 30 суток. Его обвиняют в том, что он отказался исполнять требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции — Навальный не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Накануне появлялись сообщения о том, что многих представителей штаба Навального в различных городах задержали или арестовали на несколько суток из-за призывов к участию в несанкционированных акциях в поддержку политика, которого содержат в СИЗО «Матросская Тишина».