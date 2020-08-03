Прокуратура начала проверку возможной утечки из базы данных автомобилистов

https://static.news.ru/photo/b1d9e4d6-d5a1-11ea-99fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Московская прокуратура проводит проверку после сообщений об утечке информации из базы данных автомобилистов и её продаже в интернете.

Прокуратура Москвы организовала проверку сообщений, — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований федерального законодательства о персональных данных. Также, если данные подтвердятся, будут приняты меры по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности.

Ранее сообщалось о появлении в DarkNet такой базы. Возможно, её продаёт сотрудник крупной страховой компании или союза, которого «никто особенно не ищет». По мнению экспертов, информация из неё будет полезна угонщикам, мошенникам, зарабатывающим на подставных ДТП, и другим преступникам, желающим сделать машину-дубликат с идентичными номерами.

Как писал NEWS.ru, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявил об утечке списка скрытых IP-адресов сайтов органов власти, сообщила пресс-служба организации. Тогда специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО обнаружили в DarkNet опубликованный перечень почти из трёх миллионов сайтов, использующих сервис Cloudflare для защиты от DDoS и ряда других кибератак.