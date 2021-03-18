Производители обратились в прокуратуру с просьбой проверить качество масок

https://static.news.ru/photo/0be3995e-887b-11eb-b65c-96000091f725_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Представители Ассоциации изготовителей средств индивидуальной защиты написали заявление в Генеральную прокуратуру. Сотрудники АСИЗ попросили надзорное ведомство и Федеральную антимонопольную службу провести комплексную проверку средств индивидуальной защиты класса защиты и FFP3.

В организацию входит более 500 предприятий. Письма в ведомства от АСИЗ были направлены после того, как Ассоциация получила несколько обращений из больниц в Московской и Ленинградской областях с просьбой о проведении независимой экспертизы. Данные государственных закупок и лабораторных испытаний были проанализированы специалистами Ассоциации. Эксперты обнаружили возможные несоответствия респираторов, закупленных больницами, заявленным стандартам качества.

Несертифицированные средства индивидуальной защиты несут смертельную угрозу жизни и здоровью медиков, которые работают в «красных зонах». Также некачественные маски способствуют распространению коронавирусной инфекции. Ассоциация попросила надзорное ведомство проверить умышленное завышение или занижение цен при госзакупках.

Росздравнадзор получил от АСИЗ предложение о создании рабочей группы для устранения пробелов в законах, которые регулируют обращение.

В пресс-службе ФАС подтвердили получения обращения СИЗ и сообщили, что оно было передано в территориальные управления ФАС и органы финансового контроля Московской, Архангельской и Ленинградской областей для рассмотрения, пишет РБК.

Как ранее передавал NEWS.ru, жители России в начале 2021 года стали на 13% реже приобретать медицинские маски по сравнению с декабрём прошлого года.

При этом в январе 2021 года россияне покупали маски в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Также на 4% снизились покупки хлеба и на 20% — кремов для тела. Спрос на детское питание, наоборот, увеличился на 6% относительно декабря.